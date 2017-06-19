«Милан» контактировал с голкипером «Байера» Лено

«Милан» проявляет интерес к голкиперу леверкузенского «Байера» Бернду Лено, сообщает Bild.
Согласно информации источника, итальянский гранд уже контактировал с футболистом сборной Германии. Вратарь россонери Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение клуба относительно продления контракта. Поэтому в «Милане» задумались о замене 18-летнему игроку. Лено, в свою очередь, может быть заинтересован в переходе в итальянский клуб, поскольку «Байер» в следующем сезоне не будет участвовать в международных турнирах.
Контракт Лено с «Байером» в силе до лета 2020 года. Если он перейдёт в «Милан», то сумма трансферной сделки может составить около € 25 млн.