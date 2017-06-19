Гранеро: возможно, настал момент покинуть «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Гранеро, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», может покинуть баскский клуб.
«Последний сезон получился очень сложным. У меня отличные отношения с руководством клуба, и я очень люблю президента Йокина Аперрибая. В «Реале Сосьедад» работают профессионалы до мозга костей. Возможно, настал момент покинуть «Реал Сосьедад». Я сделаю это, если мы достигнем соглашения, устраивающего все стороны. Если я и покину «Реал Сосьедад», то только принимая во внимание интересы клуба», — цитирует Гранеро Marca.
Контракт 29-летнего полузащитника истекает летом 2018 года.
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