Тарханов: ничего не слышал о переговорах «Урала» с Лебеденко

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию СМИ об интересе екатеринбургского клуба к 34-летнему полузащитнику Игорю Лебеденко, последним клубом которого был «Ахмат».
«Лебеденко? Ничего не слышал о переговорах с ним. Мы тренировались, потому не знаю, было что-то или нет. Ничего об этом переходе не слышал и не просил у руководства приобрести Лебеденко», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В прошлом сезоне Лебеденко сыграл в 17 (9 в стартовом составе) матчах РФПЛ, в которых отметился тремя голами.
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