Агент: никогда не видел Левандовского таким разочарованным игроками и Анчелотти

Майк Бартель, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, повторил слова своего клиента насчёт одноклубников и главного тренера команды Карло Анчелотти. Левандовски был очень недоволен тем, что в гонке бомбардиров форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг обошёл его по итогам последнего сезона. Габонский футболист забил в Бундеслиге 31 гол, тогда как на счёту футболиста сборной Польши на один мяч меньше.
«Как рассказал мне Роберт, со стороны команды не было поддержки для того, чтобы он стал лучшим бомбардиром. И Анчелотти не обратился к игрокам с просьбой помочь Левандовскому в последней игре национального первенства. Я ещё никогда не видел его таким разочарованным игроками и Анчелотти», — цитирует агента интернет-издание Sport1.