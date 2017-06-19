Маркос Льоренте хочет остаться в «Реале» и надеется на план B Зидана

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте надеется, что в очередном сезоне будет защищать цвета «Королевского клуба». В минувшем сезоне 22-летний футболист на правах аренды играл за «Алавес» и полагает, что ему по силам добиться успехов в испанском гранде.
«Если останусь в «Реале», то попробую воспользоваться предоставленными мне шансами. В данный момент вижу себя более готовым для выступления в «Реале». План B главного тренера команды Зинедина Зидана – нечто положительное. Очевидно, что этот план успокаивает тебя, если ты остаёшься», — приводит слова Льоренте AS.
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