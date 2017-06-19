Роналду – Зидану: в Испании со мной обращаются как с преступником

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду недоволен тем, как относятся к нему в Испании. Об этом футболист сказал в телефонном разговоре с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
«В Испании со мной обращаются как с преступником. Начиная со СМИ», — приводит слова Роналду Cope.
Французский специалист звонил футболисту сборной Португалии, чтобы убедить его пересмотреть своё желание и остаться в «Королевском клубе». Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, касающимися обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.