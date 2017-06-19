Агаларов, Белый и Кудряшов покинули «Анжи»

Защитники Камиль Агаларов и Максим Белый, а также полузащитник Дмитрий Кудряшов договорились о завершении сотрудничества с «Анжи» по обоюдному согласию сторон.
«Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя как настоящий профессионал. Мы благодарим Камиля, Максима и Дмитрия за то время, которое они провели в нашем клубе, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В прошлом сезоне Агаларов, Белый и Кудряшов не сыграли ни одного матча за махачкалинскую команду в РФПЛ.