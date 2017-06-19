Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
В дебюте матча Ларс Штиндль открыл счёт. На 41-й минуте Томас Рогич провёл ответный мяч, но три минуты спустя Юлиан Дракслер реализовал пенальти и вернул Германии лидерство.
В начале второго тайма Леон Горецка забил третий мяч в ворота Австралии. На 56-й минуте Томи Юрич отыграл один гол.
Турнирная таблица группы В после первого тура: 1. Чили — 3 очка; 2. Германия — 3; 3. Австралия — 0; 4. Камерун — 0.