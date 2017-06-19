Тренер сборной Австралии: в первом тайме сборная Германии была слишком хороша

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 с Германией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«У сборной Австралии практически ничего не получалось в первом тайме, Германия была слишком хороша. Мы сами многое позволяли сопернику, и, пожалуй, нам повезло, что счёт к перерыву был 1:2. Вторая половина встречи была лучше первой, и порой мы ни в чём не уступали немцам. Ребята проявили характер, продемонстрировали стойкость, и это те качества, которые вызывают у меня гордость. У нас было несколько шансов забить ещё один гол», — сказал тренер.