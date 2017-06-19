Киммих: во втором тайме матча с Австралией сборной Германии не хватило сил

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал победу над командой Австралии (3:2) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
«В первом тайме мы хорошо справлялись и много атаковали, но нам не хватило времени на то, чтобы развить успех. Во второй половине мы не были так смелы в обороне и нам не хватило сил, потому что мы много вложили в первый тайм. Мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно», — цитирует Киммиха Kicker.
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