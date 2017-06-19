ПСВ объявил о переходе нападающего сборной Мексики Лосано

ПСВ достиг договорённости с нападающим сборной Мексики Ирвином Лосано, о чём сообщает пресс-служба голландского клуба.
«Ирвин Лосано посетил Эйндховен. Мексиканец дал согласие подписать контракт до лета 2023 года», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» ПСВ.
Лосано является воспитанником мексиканской «Пачуки», за которую с 2009 по 2014 год выступал на юношеском и молодёжном уровнях, а с 2014-го — в основной команде. В чемпионате Мексики Ирвин принял участие в 130 матчах, в которых забил 31 гол. С 2016 года привлекается к играм за сборную Мексики, в составе которой сейчас выступает на Кубке конфедераций в России.