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Смертин: был приятно удивлён, что Медведев интересуется футболом

20 июня 2017, вторник. 00:54. Футбол

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от матча открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0), который он смотрел в компании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Людям, которые следят за футболом, этот результат не показался необычным. Более того, сам рисунок игры прогнозировался. Если бы первая игра была с Португалией или Мексикой, где действительно мировые звёзды, то мы бы предполагали, что соперник может доминировать на поле. После этой игры есть понимание, что наши футболисты освоились, им очень важно было выиграть матч в родных стенах.

Признаться, я был приятно удивлён, что Дмитрий Медведев, который находился со мной на трибуне, интересуется футболом. Более того, он сделал снимки эпизодов, снял на фотоаппарат момент с первым голом. Я волновался не меньше, поскольку сидел с человеком такого калибра», — сказал Смертин в эфире программы «Футбол России».

Фотографии доступны в «Твиттере» правительства России.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Алексей Смертин Дмитрий Медведев Кубок конфедераций Фото
Новости. Футбол
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