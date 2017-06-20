Дзофф: страсть — суть футбола, но болельщикам нужно проявлять больше уважения

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф не стал критиковать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. 18-летний голкипер подвергся критике за отказ подписывать новый контракт с итальянским клубом.
Во время матча молодёжного чемпионата Европы — 2017 Дания — Италия (0:2) в Кракове болельщики «Милана» забросали вратаря фальшивыми долларами. Кроме того, фанаты вывесили баннер «Долларумма».
«Впервые я встретил Мино Райолу, когда он был ещё совсем молод, но уже знал несколько языков и работал на агента Зденека Неходу. С тех пор он прошёл большой путь… У меня есть своё мнение по ситуации с Доннаруммой, но я не хочу его навязывать. Это современный футбол, поэтому я не удивлён. Агент сделал то, что было в его интересах.
Я понимаю гнев фанатов „Милана“. Страсть важна в футболе, а болельщиков слишком часто игнорируют. Из-за телеправ и многих других вещей болельщики оказались на дне пирамиды. Страсть — это суть футбола, но болельщикам нужно проявлять больше уважения к другим. И я говорю не только о ситуации с Доннаруммой», — цитирует Дзоффа Gazzetta dello Sport.