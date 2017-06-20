Форвард «Кёльна» Модест перейдёт в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 35 млн

Нападающий «Кёльна» Антони Модест со следующего сезона будет защищать цвета китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Bild.
После продолжительных переговоров немецкий и китайский клубы пришли к общему знаменателю: «Кёльн» получит за 29-летнего футболиста € 35 млн, а он сам будет получать зарплату в размере € 10 млн в год. Ожидается, что официально о переходе игрока будет сообщено в конце текущей недели.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач. Его контракт с «Кёльном» был рассчитан до лета 2021 года.
«Кёльн» отклонил предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по форварду Модесту