Роналду намерен доказать свою невиновность перед налоговыми органами Испании

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не намерен сдаваться после обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой, сообщает AS.
Согласно информации источника, футболист сборной Португалии собирается бороться, чтобы доказать свою невиновность и безосновательность обвинений. Роналду обвинили в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн, а руководство «Королевского клуба» советовало ему выплатить эти деньги. Однако игрок не рассматривает такой вариант.
Если Роналду будет бороться, то это предполагает судопроизводство, которое может затянуться на годы.
Перес: у Роналду не было умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги