Перес: у Роналду не было умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего команды Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, касающимися обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.
«Я ещё не разговаривал с Криштиану. Пока ничего не могу сказать. В последнее время я был сосредоточен в основном на выборах президента клуба. Узнал обо всём из газет. Пока у меня нет решения этой проблемы. У Криштиану контракт с клубом, поэтому он игрок «Реала». Мы поговорим с ним и посмотрим, чем всё закончится.
Сейчас Криштиану в составе своей сборной выступает на очень важном турнире. Не хочу отвлекать его от национальной команды. Не знаю точно, что произошло, но всё выглядит странно. Криштиану — хороший парень и настоящий профессионал. Я поговорю с ним, и, думаю, он мне всё расскажет.
Исхожу из принципа, что все должны платить налоги. Однако у Криштиану не было никакого умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги», — приводит слова Переса AS.