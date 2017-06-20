На стадионе «СКА-Хабаровска» заменят искусственный газон на более современный

Искусственный газон стадиона имени Ленина в Хабаровске будет заменён на более современное покрытие. Это решение принято после разговора президента РФС, первого вице-премьера РФ Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, говорится на сайте «СКА-Хабаровска».
Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки, работы по его укладке будут идти под контролем специалистов компании «Бамард», имеющей аккредитацию партнёра Российского футбола Союза.
«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2016/17 пробился в РФПЛ и первый домашний матч проведёт 16 июля против «Зенита».
Расписание матчей РФПЛ сезона-2017/18 можно посмотреть на «Чемпионате».