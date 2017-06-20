Перес: Асенсио в будущем может выиграть «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о перспективах 21-летнего полузащитника мадридской команды Марко Асенсио.
«Асенсио в будущем способен не только стать игроком мирового класса, но и выиграть „Золотой мяч“. У него есть всё для того, чтобы достичь успеха. Он скромный, трудолюбивый, умный и командный игрок. Все партнёры по команде знают о его способностях. Он провёл дебютный сезон в „Реале“ и отлично справился», — приводит слова Переса интернет-портал Marca.
В минувшем сезоне Асенсио провёл 23 матча в Примере, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2023 года, сумма отступных — € 350 млн