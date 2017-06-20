Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Перес: Асенсио в будущем может выиграть «Золотой мяч»

20 июня 2017, вторник. 11:55. Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мыслями о перспективах 21-летнего полузащитника мадридской команды Марко Асенсио.

«Асенсио в будущем способен не только стать игроком мирового класса, но и выиграть „Золотой мяч“. У него есть всё для того, чтобы достичь успеха. Он скромный, трудолюбивый, умный и командный игрок. Все партнёры по команде знают о его способностях. Он провёл дебютный сезон в „Реале“ и отлично справился», — приводит слова Переса интернет-портал Marca.

В минувшем сезоне Асенсио провёл 23 матча в Примере, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2023 года, сумма отступных — € 350 млн
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Реал Мадрид Марко Асенсио Флорентино Перес
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
12:51 Новый тренер «Порту» попросил прибрести у «Спартака» Зе Луиша
12:50 Матьё согласовал контракт с лиссабонским «Спортингом»
12:47 Гончаренко поздравил братьев Березуцких с днём рождения
12:40 Австралия — Германия: фанаты из этих стран составили 1,41% от всех зрителей
12:38 Данило рассказал, что является наихудшим для игрока «Реала»
12:34 «Енисей» все домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ проведёт в манеже
12:28 Промес и Депай записали совместный рэп-трек
12:11 «Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста
12:10 «Севилья» достигла договорённости с Нолито
12:05 Туран не намерен покидать «Барселону» любой ценой
11:58 Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
11:55 Перес: Асенсио в будущем может выиграть «Золотой мяч»
11:44 Защитник «Спарты» Караваев интересен «Лацио»
11:41 Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом
11:27 Салах готовится пройти медицинское обследование для «Ливерпуля»
11:22 Дани Алвес может расторгнуть контракт с «Ювентусом»
11:20 Данило: Неймар звал меня в «Барселону»
10:59 Хавбек «Фиорентины» Валеро близок к переходу в «Интер»
10:55 «Барселона» заинтересовалась защитником «Эспаньола» Мартином
10:54 Венгер: Жиру обладает качествами, которые нужны «Арсеналу»
10:45 «Спортинг» арендует Коэнтрау у «Реала» с правом выкупа
10:38 «Ливерпуль» готов заплатить € 50 млн за форварда «Спортинга» Мартиньша
10:37 Лёв: Киммих – один из самых больших талантов, виденных мной за последние 10 лет
10:19 Перес: «Реал» следит за Доннаруммой, больше ничего не скажу
10:13 Динь: сезон «Барселоны» не был так плох, если посмотреть на факты
10:04 «МЮ» сомневается в целесообразности покупки Роналду из-за возраста и Моуринью
09:53 «Зенит» предложил защитнику «Ромы» Маноласу € 5 млн в год
09:52 Джо Коул: на месте тренера сборной Англии строил бы команду вокруг Кейна и Алли
09:45 Лёв: не жду, что спустя 10 дней дела в сборной Германии будут идти идеально
09:42 Денис Суарес: Андре Гомеш? Нелегко адаптироваться к игре «Барселоны»
09:36 «МЮ» поборется с «Вест Хэмом» за голкипера «Манчестер Сити» Харта
09:21 Источник: экс-тренер киевского «Динамо» С. Ребров возглавит «Аль-Ахли»
09:17 На стадионе «СКА-Хабаровск» заменят искусственный газон на более современный
09:00 Переводчик «Спартака»: в чемпионский вечер ощущали себя как на забеге с быками
08:53 Марадона: Месси мне нравится больше, чем «зверь» Роналду
08:52 «Барселона» готова заплатить за Верратти € 70 млн
08:37 Источник: «Челси» согласовал условия контракта с форвардом «Эвертона» Лукаку
08:33 Роналду намерен доказать свою невиновность перед налоговыми органами Испании
08:25 Марадона: Дани Алвес – придурок и бездельник
08:23 Пулишич: я бы не хотел перейти в «Баварию»
08:22 Двухмесячный сын полузащитника «Челси» Фабрегаса забил первый в жизни гол
08:21 «Боруссия» Д продаст У. Дембеле «Барселоне» не менее чем за € 90 млн
08:00 Переводчик: Промес кое-что понимает по-русски, Фернандо уверенно кивает
07:41 Пирс: Роналду — 32 года, его стоит приобретать только как свободного агента
07:22 В Сети появились снимки альтернативной формы «Барселоны» в сезоне-2017/18
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017