Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий и капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни начал подготовку к сезону-2017/18 в составе своего клуба. Манкунианцы 9 июля отправятся в зарубежное турне, и 31-летний форвард хочет набрать оптимальную форму, чтобы вернуть себе место в основном составе «Манчестер Юнайтед».
Ранее Уэйн Руни сообщил, что если ему придётся покинуть «МЮ», но остаться в Англии, он будет рассматривать только предложения «Эвертона», воспитанником которого является. Контракт Руни с «МЮ» действует до 2019 года.
В минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.