Джеррард: Руни способен провести хорошую предсезонку и вернуться в игру

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о решении тренерского штаба сборной Англии не вызывать на июньские матчи 31-летнего капитана национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
«Люди очень быстро забывают о возрастных игроках в сборной Англии, но когда дело доходит до больших турниров, важно, чтобы у команды было сочетание молодости и опыта. Уэйн даёт этот опыт, и он забил много голов за сборную, эти факторы сложно заменить. Конечно, для него это был трудный сезон, но он способен провести хорошую предсезонную подготовку и вернуться в игру, у меня нет сомнений в этом», — цитирует Джеррарда Goal.