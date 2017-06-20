Промес и Депай записали совместный рэп-трек

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес и нападающий «Лиона» Мемфис Депай записали совместный рэп-трек. Об этом форвард «ткачей» сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме».
Ожидается, что композиция будет представлена в Интернете 23 июня.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Мемфис Депай в 16 матчах забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Квинси Промес в РФПЛ появился на поле 26 раз и забил 12 голов при 9 голевых передачах.
Видео также можно посмотреть в «Инстаграме».
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