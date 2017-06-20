Гусев: в России на сегодняшний день в помощи нуждаются молодые комментаторы

Телекомментатор Виктор Гусев на пресс-конференции Российской ассоциации спортивных комментаторов в Москве рассказал, с какой целью создаётся организация, а также поведал о ежегодной премии, которую будет вручать РАСК.
«На сегодняшний день в помощи нуждаются действующие молодые комментаторы. Организация создаётся для солидарности. В ассоциации это делать легче, мы такие пути найдём.
Мы хотим создать специальную комментаторскую премию, которая будет показывать статус организации. Премия — это не только роскошная церемония, но и шанс показать важность профессии", — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.