Кузяев: у Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола

Новичок «Зенита» полузащитник Далер Кузяев, который перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ахмата», поделился впечатлениями от работы под руководством Роберто Манчини.
«Работа под руководством Манчини? Очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам всё — показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно. У Рахимова тоже много тактических упражнений было, беговой работы достаточно. Так что немного схоже их видение футбола.
Конкуренция в «Зените» выше, чем в „Ахмате“, и, возможно, мне как раз этого и не хватало. В «Ахмате», конечно, тоже непросто, но всё-таки «Зенит» — клуб, который уровнем выше», — сказал Кузяев в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.