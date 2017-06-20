Мостовой: класс португальцев выше, но атмосфера может сыграть за сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций Россия — Португалия.
«Сверхъестественного я не жду, потому что лишний раз убедился в том, что турнир показательный. Шансы примерно равны, потому что вокруг Роналду много слухов о том, что у него травма и что он из «Реала» уходит. С другой стороны, класс и мастерство у португальцев, конечно, выше. Но атмосфера, поле, болельщики могут сыграть за нас.
В атаке будет трудно. Я много раз говорил, что Смолов в нашей команде один из лучших, но не надо забывать, что таких, как Смолов, в европейских командах и чемпионатах много. На фоне наших он выделяется, потому что у него есть дриблинг, скорость, он не боится идти в обводку. Не будь у нас Смолова, была бы проблема.
Если говорить про атаку португальцев, важно отметить, что Роналду большую часть времени сейчас играет на позиции центрального нападающего. В матче с Мексикой он не был так заметен, хотя может сыграть на любой позиции и забить. Но Криштиану в последнее время отличается тем, что всегда находится в нужной позиции, не многим дано такое качество. Он как Рауль в своё время. Если до 30 лет он мог обыграть полкоманды, то сейчас он больше находится в нужных точках. Даже если брать его голы в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, то он забил не без доли фарта, поэтому и в завтрашнем матче мы увидим подобную картину, потому что проблемы в защите у нас, конечно, никуда не делись», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.