Миланов и Тошич присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии

Полузащитники Георги Миланов и Зоран Тошич присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии, сообщает официальный «твиттер» «армейцев».
Болгарин и серб выступали за свои национальные сборные, поэтому подготовку к новому сезону начали позднее своих одноклубников.
Ранее к ЦСКА на сборе в Бад-Тацмансдорфе присоединились полузащитник Бибрас Натхо и нападающий Аарон Оланаре.
24 июня подопечные Виктора Гончаренко проведут контрольный матч. Соперником будет австрийский «Штурм».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Натхо прибыл в расположение ЦСКА в Австрии