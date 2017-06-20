Агент: Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве», «Фенербахче» к нам не обращался

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прокомментировал информацию турецких СМИ об интересе к португальцу со стороны «Фенербахче». Ранее сообщалось, что 31-летний Фернандеш стал приоритетной целью турецкого клуба на летнее трансферное окно.
«Фернандеш провёл отличный сезон в „Локомотиве“ и хочет остаться, потому что может играть ещё лучше. У нас есть информация, что „Фенербахче“ заинтересован в возвращении Мануэла, но официально к нам не обращались. Возможно, обратятся позже, но сейчас есть только „Локомотив“, в котором у Фернандеша всё отлично, его всё устраивает в России», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.