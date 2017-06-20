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Полузащитник «Локомотива» Фернандеш стал приоритетной целью «Фенербахче»

20 июня 2017, вторник. 00:19. Футбол

«Фенербахче» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на издание Milliyet, португальский футболист стал приоритетной целью турецкого клуба на летнее трансферное окно.

Фернандеш уже выступал в Турции — с 2011 по 2014 год он защищал цвета «Бешикташа». В прошедшем сезоне 31-летний футболист провёл 22 матча в РФПЛ, в которых забил семь голов и отдал девять голевых передач.

В апреле этого года сообщалось, что «Фенербахче» хочет обменять на Фернандеша экс-форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.

Источник: Tuttomercatoweb Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Фенербахче Мануэл Фернандеш Трансферы
Новости. Футбол
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