Полузащитник «Локомотива» Фернандеш стал приоритетной целью «Фенербахче»

«Фенербахче» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на издание Milliyet, португальский футболист стал приоритетной целью турецкого клуба на летнее трансферное окно.
Фернандеш уже выступал в Турции — с 2011 по 2014 год он защищал цвета «Бешикташа». В прошедшем сезоне 31-летний футболист провёл 22 матча в РФПЛ, в которых забил семь голов и отдал девять голевых передач.
В апреле этого года сообщалось, что «Фенербахче» хочет обменять на Фернандеша экс-форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.