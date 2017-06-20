Рахимов: Смолов приблизился к игрокам европейского уровня

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Португалии во втором туре группы А Кубка конфедераций–2017, который состоится 21 июня, а также выразил мнение, что форвард национальной сборной и «Краснодара» Фёдор Смолов приблизился к европейскому уровню.
«Победа над Новой Зеландией закономерная, и мы должны ей порадоваться. Однако футболисты и тренеры прекрасно понимают, что следующие две игры будут определять наш уровень на сегодня. Хорошее начало, есть очковый задел, варианты дальнейшего выхода. Это хорошо, когда ты имеешь три очка и тебе не обязательно выигрывать оба матча.
Думаю, в матче с Португалией наша сборная в первую очередь уделит внимание обороне. Если будем терять мяч, то будет быстрый возврат за линию мяча. Будет агрессивный отбор на своей половине поля и поиски контратак. Португальцы знают это и тоже будут уделять внимание обороне. Результат в процентном соотношении больше ничейный, но мы знаем, что футбол непредсказуем и любая ошибка может привести к голу. Наиболее вероятный результат — ничья, однако надеемся на победу нашей сборной.
Мне кажется, что Смолов приблизился к игрокам европейского уровня. Он прибавил в скоростной игре, очень хорошо действует один в один, может обыграть, и эти качества выделяют футболистов. Если Фёдор имеет шанс, то часто его реализовывает. Также выделил бы Глушакова. И ещё очень хорошо смотрится Головин», — сказал Рахимов в эфире передачи «Тотальный разбор».