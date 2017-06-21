«Арсенал» ведёт переговоры о новом контракте с Рэмси

Лондонский «Арсенал» начал переговоры с полузащитником Аароном Рэмси о продлении контракта, утверждает The Telegraph.
По данным источника, в стане «канониров» опасаются, что с Рэмси возникнет такая же неопределённость, как с Алексисом Санчесом, Алексом Окслейд-Чемберленом и Месутом Озилом, которые летом 2018 году могут уйти как свободные агенты. Именно поэтому переговоры с Рэмси, действующее соглашение которого истекает лишь через два года, ведутся уже сейчас.
Зарплата 26-летнего валлийца в «Арсенале» составляет свыше £ 100 тыс. в неделю.
В минувшем сезоне Рэмси провёл 23 матча в английской Премьер-лиге (из них лишь 13 в основном составе), забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.