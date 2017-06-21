«СКА-Хабаровск», «Химки» и «Енисей» — соперники «Уфы» на сборах в Новогорске

«Уфа» продолжает подготовку к старту нового сезона. 21 июня команда отправилась в Новогорск, где проведёт недельный учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тренировки «горожан» в Подмосковье пройдут в двухразовом режиме — утром и вечером. Помимо упражнений с мячом, подопечные Сергея Семака проведут теоретические занятия и работу на физическую выносливость.
В рамках сбора «Уфа» сыграет три контрольных поединка. Соперники — «СКА-Хабаровск», а также два представителя ФНЛ — «Химки» и ФК «Енисей».
Напомним, что первый учебно-тренировочный сбор проходил в Уфе с 13 по 20 июня.
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