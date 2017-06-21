Россия – Португалия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

21 июня на стадионе «Спартак» состоится матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия.
Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Два раза победу праздновали футболисты сборной России, один матч завершился вничью, и три раза оказывались сильнее футболисты сборной Португалии. Последний раз команды встречались в товарищеском матче в ноябре 2015 года, где на своём поле сильнее оказалась сборная России со счётом 1:0.