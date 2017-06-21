Витиньо поучаствовал в приготовлении торта для братьев Березуцких

Нападающий ЦСКА Витиньо принял участие в приготовлении праздничного торта в честь дня рождения братьев Алексея и Василия Березуцких, который был накануне. Бразильский футболист украшал торт кремом и различными фруктами. Вчера братьям Березуцким, которые выступают за московскую команду с 2002 года, исполнилось 35 лет.
«Поздравляю Васю и Лёшу. Здоровья, счастья, всего самого хорошего. Благослови вас Господь!» — сказал Витиньо.
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Гончаренко поздравил братьев Березуцких с днём рождения