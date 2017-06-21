«ПСВ» хочет выкупить права на ван Гинкела у «Челси»

Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел может остаться в Нидерландах, где в сезоне-2016/17 выступал за «ПСВ». Руководство бронзовых призёров Эредивизии заинтересовано в том, чтобы выкупить у «Челси» права на 24-летнего футболиста. Информацию подтвердил технический директор «ПСВ» Марсель Бранд.
«Я встречусь с руководством «Челси» и обсужу этот вопрос. У Марко была положительная встреча с главным тренером. Мы хотим выкупить его», — цитирует Бранда De Telegraaf.
Контракт Марко ван Гинкела с «Челси» действует до лета 2019 года. «Челси» оценивает полузащитника в € 10 млн.
В минувшем сезоне голландец принял участие в 15 матчах Эредивизии, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.