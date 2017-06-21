«Анжи» заключил контракт с экс-игроком «Рубина» и «Оренбурга» Афониным

Полузащитник Вадим Афонин в качестве свободного агента подписал контракт с «Анжи» по системе «1+1». Карьеру Афонин начал в команде «Трактор» (Ташкент). Затем хавбек выступал в составе «Рубина», «Шуртана» (Узбекистан), «Салюта» и «Оренбурга».
Футболист играл за юношескую, молодёжную и национальную команду Узбекистана. В прошлом сезоне Афонин провёл за «Оренбург» в РФПЛ 26 матчей и отметился одним забитым мячом.
«Добро пожаловать в наши ряды, Вадим!» — говорится на официальном сайте махачкалинского клуба.