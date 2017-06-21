Бышовец: Лавров любит футбол, как дипломат – он Месси, как защитник лучше Рамоса

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу ситуации на Украине, а также поведал о своих взаимоотношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Происходящее на Украине – это боль. Конечно, есть понимание, что всё это навязывается извне. Общаюсь со многими людьми, дорожу своими отношениями с Сергеем Лавровым. Он является примером профессионализма и нравственности. И очень любит футбол, играет в обороне. Хотя как дипломат – он Месси. А как защитник лучше Рамоса, потому что не способен на грубость и симуляцию», — сказал Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в передаче «Люди и бутсы».
Полную версию интервью читайте в ближайшие дни на «Чемпионате».