Снейдер, которым интересовался «Зенит», может перейти в «Монреаль Импэкт»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может сменить клубную прописку. Контракт 33-летнего голландца истекает летом 2018 года, но в стамбульском клубе готовы выслушать предложения по игроку, — сообщает Sportx.
Уэсли Снейдер хотел бы остаться и выступать в Европе, но, если этого не произойдёт, хавбек сборной Нидерландов может перебраться в MLS, где в его услугах заинтересован «Монреаль Импэкт».
Ранее в прессе сообщали об интересе к Снейдеру со стороны «Зенита», но информация подтверждения не получила.
Манчини не обсуждал с руководством «Зенита» трансфер Снейдера