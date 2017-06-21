Шунин — болельщикам «Динамо»: мы вернулись в Премьер-Лигу, возвращайтесь и вы

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин призвал болельщиков приобретать абонементы на домашние матчи бело-голубых в сезоне-2017/18. Столичный клуб в прошлом сезоне в ФНЛ занял первое место и вернулся в Премьер-Лигу.
«Мы вернулись в Премьер-Лигу, возвращайтесь и вы», — сказал Шунин в интервью клубному телевидению.
Самый дешёвый сезонный билет на матчи «Динамо» стоит 2200 рублей, а самый дорогой обойдётся в 50 тыс. рублей.
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