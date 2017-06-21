«Краснодар» разгромил новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче

«Краснодар» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с новороссийским клубом «Черноморец», который выступает в ПФЛ.
Встреча завершилась победой команды РФПЛ со счётом 5:1. Ещё в первом тайме «Краснодар» забил в ворота соперника три безответных мяча. Отличились Николай Комличенко, Жоаозиньо и Вячеслав Подберёзкин, который реализовал пенальти. Во второй половине встречи точные удары Артёма Голубева и Кристиан Рамиреса довели счёт до 5:0 уже к 62-й минуте. В оставшееся время «Черноморец» успел отыграть только один мяч, когда отличился Михаил Губанов.