Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России

Вратарь Игорь Акинфеев попал в стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии.
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 100-й за сборную России. Лидером по количеству матчей за национальную команду остаётся партнёр Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич, на счету которого 120 встреч.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций Россия — Португалия. На данный момент счёт не открыт.