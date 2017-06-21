Бывший нападающий сборной Чехии и «Ливерпуля» Милан Барош вернулся в «Баник», где начинал профессиональную карьеру. 35-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное на один сезон, информирует официальный сайт чешского клуба.
В минувшем сезоне Барош выступал за «Слован» из города Либерец: форвард провёл 24 матча в чемпионате Чехии сезона-2016/17 (19 — с первых минут), в которых забил пять голов и получил три жёлтые карточки.
Фото доступно на официальной странице «Баника» в социальной сети «Твиттер».