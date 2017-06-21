Пирес: понимаю фанатов «Арсенала», но нужно верить в Венгера и команду

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес выступил в поддержку наставника «канониров» Арсена Венгера.
«Прошлый сезон оставил у игроков „Арсенала“ и Арсена Венгера чувство разочарования. Да, клуб выиграл Кубок Англии, но непопадание в Лигу чемпионов перечеркивает это достижение. Теперь нужно выдать сильный сезон, задача — выиграть чемпионат Англии.
Я понимаю, что некоторые фанаты критикуют Венгера, но самое главное — верить ему и верить в команду. Я не совсем объективен, но вижу, что Венгер остаётся тем же тренером, что и раньше. Он знает самое главное: если ты работаешь в «Арсенале», то должен нацеливаться на чемпионство", — цитирует Пиреса Sky Sports.