Агент Бертолаччи: Андреа хочет остаться в «Милане» и доказать свою ценность

Агент Алессандро Луччи, представляющий интересы полузащитника «Милана» Андреа Бертолаччи, сообщил, что его клиент не хочет покидать клуб.
«Андреа — важный игрок, его можно назвать достоянием итальянского футбола, потому что он молод и очень талантлив. Он не смог проявить себя в минувшем сезоне по ряду причин. Я не буду их называть, потому что они остались в прошлом. Скажу лишь, что эти трудности сделали его сильнее, он хочет остаться в „Милане“ и доказать свою большую ценность», — цитирует агента сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В минувшем сезоне Серии А 26-летний игрок забил один гол в 15 матчах.