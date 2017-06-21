Тренер «Ордабасы»: Исаэл, Аршавин и Исламхан предрешили исход матча с «Кайратом»

Главный тренер команды «Ордабасы» Алексей Петрушин прокомментировал итоговый результат в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана с «Кайратом» (1:3) и выделил экс-капитана сборной России Андрея Аршавина.
«Поздравляю «Кайрат» с заслуженной победой. План, который мы строили на игру, в первом тайме не удался. Мы нацеливались на то, что «Кайрат» будет атаковать сразу же, но они нас на этом и поймали. Соперник заслуженно победил, и поздравляю их с этим.
Вопрос не в центре поля. «Кайрат» любит атаковать через центральную зону, а мы старались её закрыть, но эту возможность мы им дали. Первый гол возник оттуда, когда передача пошла с фланга – мы провалились и получили быструю атаку. Исаэл, Аршавин, Исламхан — быстрые игроки, они и предрешили исход матча. Нельзя было давать им создавать быструю атаку, и это то, что они и сделали. Два мяча из трёх забили именно так", — цитирует Петрушина сайт «Кайрата».