Россия – Португалия: Криштиану Роналду получил награду BUD AF Man of the Match

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 2-го тура группы A c командой России, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
32-летний футболист стал автором единственного гола в этой встрече. На 8-й минуте Роналду замкнул подачу с фланга точным ударом головой. Встреча, которая проходила на стадионе «Спартак Арена» в Москве, завершилась победой португальцев со счётом 1:0.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.