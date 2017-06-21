Черчесов требовал у резервного арбитра показать повтор после падения Бухарова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в концовке встречи 2-го тура группы А Кубка конфедераций—2017 требовал у резервного арбитра показать повтор после эпизода с падением нападающего Александра Бухарова в штрафной соперника, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Инцидент произошёл на 89-й минуте. Российский специалист кричал в адрес рефери и имитировал руками изображение экрана, однако тот в просмотре повтора эпизода отказал.
Матч завершился победой сборной Португалии со счётом 1:0. Единственный гол забил Криштиану Роналду на 8-й минуте встречи.
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