Зотов подписал новый контракт с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» и 27-летний российский защитник Георгий Зотов достигли договорённости о продолжении сотрудничества. С Зотовым подписано долгосрочное соглашение, информирует сайт самарцев. Он продолжит выступать за клуб под номером 31.
«Очень рады, что Георгий остаётся в «Крыльях». Это опытный и универсальный игрок, способный надёжно отработать в защите и поддержать атаку. Знаем, что к нему был интерес от других клубов, но он выбрал Самару и поможет нам в выполнении задач на сезон», — отметил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.
Зотов перешёл в «Крылья Советов» из «Кубани» в феврале этого года, подписав контракт до конца сезона.