Ерохин: не менялись с Португалией футболками — нужно было поблагодарить зрителей

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Не получилось забить, хотя были отрезки, в которых мы владели мячом и имели моменты, но на завершающей стадии что-то не получалось. Все поражения неприятны и не прибавляют ни позитива, ни очков. С какой бы командой мы ни играли – чемпионом Европы или любой другой сборной, надо играть только на победу. Португалия играла уверенно, у них все футболисты – звёзды мирового уровня. Они знают, что хотят, командная игра поставлена на высоком уровне. Конечно, они опасная команда, и с ними было тяжело.
Сейчас можно говорить, что мы заслужили или не заслужили победы, но счёт 0:1. Нужно двигаться дальше. Криштиану хороший футболист, он отвечает на вопросы своей игрой. В «Ростове» удавалось справиться и со Златаном? Сейчас новый день и другая команда. Мы в себе были уверены с первого матча. У нас остался один матч в группе, и нужно показать в нём свой максимум, чтобы добиться победы. Был ли пенальти на Бухарове? Мне тяжело сказать. Есть же видеоповторы, люди пристально смотрят за этим. Если что-то было бы, то поставили бы пенальти.
Сегодня была суперская поддержка. Даже когда мы только вышли на разминку, трибуны уже скандировали «Россия!». Это придавало положительных эмоций. Хотелось биться и показать, что мы готовы отдать все силы на поле. Трибуны заводил Черчесов, а не футболисты, потому что если бы кто-то из нас делал это, то мог бы потерять концентрацию. Нужно было переломить ход игры на поле. Мне кажется, нам это удалось. Мы старались действовать уверенно и агрессивно, контролировать мяч и не допускать атак, которые могли бы завершиться голом.
После матча не менялись с португальцами футболками, потому что нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача. Сейчас разберём эту игру, все ошибки. А потом уже будем готовиться к Мексике. У нас есть ещё пара дней, будем делать всё поэтапно. Слухи о переходе в «Зенит» подготовке не мешают", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.