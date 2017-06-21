Бышовец: в беседе с Черчесовым я сравнил сборную с птицей, которая учится летать

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В первом тайме не удалось навязать свой ритм игры, отсутствовала уверенность в разрушении игровой связи соперника. Сборная России не реализовала всего своего внутреннего потенциала. Команда практически не использовала скорости при переходе из обороны в атаку. Кроме того, сказалось и индивидуальное мастерство сборной Португалии. У них было преимущество и по игре, и в контроле мяча.
Очень хорошее впечатление оставила игра во втором тайме. Сборная России провела хороший отрезок матча, когда у нас было полное преимущество в позиционной атаке. И это очень важный момент, ведь раньше нашей команде не хватало этого. Однако оставляет желать лучшего завершающая стадия в нападении. В первом тайме всё ограничилось только ударом Фёдора Смолова. Во второй половине матча было активное давление на ворота португальцев, но игрокам российской сборной не удалось грамотно распорядиться моментами. Не хватало непредсказуемости и инициативности футболистов, которые могли бы взять игру на себя.
Очень важно, что команда по ходу матча смогла перестроиться, игроки пробовали различные варианты в атаке. Было заметно, что наша команда функционально хорошо подготовлена к турниру. В разговоре со Станиславом Черчесовым я сравнил нашу сборную с птицей, которая учится летать. Она всё время пробует, машет крыльями и в конце концов взлетает. Игра носит осмысленный характер, есть чёткий рисунок. Мы видим команду, которая в перспективе будет готова к чемпионату мира.
Справедлив ли результат? Португалия – чемпион Европы, и этим всё сказано. Возможно, нашим игрокам просто не хватило опыта", — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.