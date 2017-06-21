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Червиченко: футболисты сборной России разучились забивать с игры

21 июня 2017, среда. 20:59. Футбол

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Положительный момент в игре сборной – это самоотдача нашей команды. Мастерства биться с португальцами не хватило, но самоотдача была на высшем уровне, чем последние годы коллектив нас не баловал. Это говорит о том, что Станислав Черчесов всё-таки достучался до игроков — и если не с португальцами, то с командами ниже уровнем мы вполне сможем побороться. Скажу крамольную вещь – португальцы проявили уважение к хозяевам турнира и не стали загонять нас дальше, у меня складывалось впечатление, что они играли расслабленно и, если бы чуть-чуть прибавили в скорости, счёт мог стать неприличным. Во втором тайме сборная Португалии сбавила темп игры, потому что не хотела выматывать себя. На протяжении матча мне казалось, что если бы у них было большое желание, то они смогли забить ещё больше мячей. Несмотря на наши атаки, на тот момент, когда заменили Кудряшова и оголили оборону, не думаю, что тройка нападающих во главе с Роналду не смогла этим воспользоваться.

Нам не удалось забить, потому что не хватило мастерства. Я говорил уже на протяжении всего сезона, но на это никто не обращает внимания — наши игроки, которые играют в топ-клубах, избалованы судейскими решениями. Достаточно добежать к штрафной и завалиться – тебе ставят опасный удар. Или упасть в самой штрафной – вот тебе пенальти. В силу привычки большинство наших игроков, как вы видели, этим и занимаются. Они не пытались остро пробить, а старались рухнуть где-нибудь рядом, чтобы судья свистнул – как это бывает в нашем внутреннем чемпионате.

Но на международном уровне – это не пройдёт, квалифицированные судьи в эти нырки не поверят, думаю, это не потому, что они как-то по-другому смотрят на игру, просто они не мотивированы тем, чем судьи внутреннего чемпионата. Наши игроки разучились забивать с игры, они больше любят забивать со штрафных, пенальти или моментов, когда мяч уже на носу. У наших игроков нет такого желания, которое присуще английским футболистам, – забить, затолкнуть мяч в любой ситуации", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.

Колобков: по именам португальцы объективно сильнее, но у России были шансы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Андрей Червиченко Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
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