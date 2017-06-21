Пепе: сборная России заканчивала матч чуть ли не с четырьмя нападающими

Защитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Первый тайм нам удался больше, чем второй, но в целом хорошая игра получилась. Это наша первая победа в России. Соперник заканчивал матч чуть ли не с четырьмя нападающими. Здорово, что мы сыграли так, как должны, и отстояли важный результат. Болельщики подгоняли россиян, но, при всем уважении к сопернику, мы концентрировались на собственной игре», — передаёт слова Пепе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.